Englischer Fußball: Historisch: Rückspiele im FA-Cup werden gestrichen

Kritik an der Abschaffung der Wiederholungsspiele kommt von der EFL (English Football League), die für die zweite bis vierte Liga zuständig ist. Berichten zufolge wurden deren Clubs von der Entscheidung überrascht. EFL-Geschäftsführer Trevor Birch nannte das "frustrierend und enttäuschend". Die Abschaffung bedeute "einen weiteren verlorenen traditionellen Einnahmestrom" für die Vereine "in einer Zeit, in der die finanzielle Kluft zwischen den größten Vereinen und denen weiter unten in der Pyramide größer wird als je zuvor". Birch kündigte an, über die Auswirkungen zu diskutieren und nach "angemessenen Entschädigungsregelungen" zu suchen.