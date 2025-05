Englischer Meister Ex-Coach Klopp mittendrin bei Liverpools Meister-Sause

Ismaila Sarr hatte Crystal Palace bereits in der 9. Minute in Führung gebracht. Liverpools Top-Stürmer Mohamed Salah glich in der 84. Minute aus. Der Ägypter erhielt nach der Partie die Trophäe für den besten Torschützen der Saison. 29 Treffer erzielte Salah in der abgelaufenen Saison. Nach der Pokalübergabe verwandelten Liverpools Profis die Anfield Road in einen freudigen Party-Palast.