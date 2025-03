Enkeltrick & Co.: Misstrauen am Telefon ist angebracht

Die dritte Form ist der Schockanruf, bei dem ein angeblicher Verwandter in eine schlimme Lage gekommen sei und Geld als Kaution benötigt werde. Dazu sagte die Polizistin, dass es in Deutschland keine Kaution gebe, bei möglichen Forderungen im Ausland läuft das niemals per Telefon, und niemals sofort. Aber mit den Schockmeldungen verstehen es die Betrüger, bei vielen Menschen das normale logische Denken auszuschalten.

Die wichtigsten Ratschläge für solche Situationen sind eigentlich ganz einfach umzusetzen: Niemals auf lange Gespräche einlassen, sondern stets auf Rückruf bestehen und dazu unbedingt das erste Gespräch durch Auflegen des Hörers beenden. Dann stets eine andere Person, einen Nachbar oder Verwandten, hinzuziehen. Das kann sowohl durch direkte Ansprache im und am Haus oder auch mit einem Anruf geschehen. Und außerdem stets die Person, die sich angeblich in einer Notsituation befindet, mit der bekannten Telefonnummer anrufen.

Viele Opfer schämen sich

Aber Personen, die so handeln, wie die Täter das fordern, kommen eben meist in die letztendliche Schadenslage. Die Polizei weiß, so Sandra Grässlin, dass sich noch weitaus mehr solcher Fälle ereigneten, als in der Statistik enthalten sind, darunter auch viele erfolgreiche. Denn etliche Betroffene erstatten aus Schamgefühl später keine Anzeige. Genau das ist aber falsch. Eine Meldung über solch einen Betrugsanruf sollte, wenn man ihn erkannt und beendet hat, sofort an die Polizei gegeben werden.