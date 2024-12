Enkenstein: Onlineshop statt Dorfgeschäfte

Das ehemalige Rathaus in Enkenstein ist verkauft. Neuer Besitzer ist ein Online-Sportartikelhändler aus Grenzach-Wyhlen, der seine Geschäfte nun dort betreiben will, wurde in der jüngsten Ortschaftsratssitzung bekannt. Der Käufer will die unter Denkmalschutz stehende Rathausglocke, den Turm, aber auch die Sirene unverändert lassen.