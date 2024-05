ennis: Vereinsduell zum Auftakt

Die Erste ist im vergangenen Sommer aus der Badenliga abgestiegen, während die Reserve als Tabellenzweiter der Oberliga brillierte. Nun also schlagen beide Teams in derselben Spielklasse auf und treffen gleich am ersten Spieltag am Sonntag ab 11 Uhr aufeinander. „Die Regularien wollen es so, dass es bereits zum Auftakt das vereinsinterne Duell gibt“, erklärt der Vorsitzende des TC 1923, Thilo Kaltenbach.