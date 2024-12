Entegastbrücke in Schopfheim: CDU sehnt Lösung herbei

Man wolle die Suche nach Lösungen etwas forcieren, erläuterte Thomas Kuri (CDU) den Antrag. Die Brücke hatte im März eine Holzbrüstung erhalten, um den Anforderungen der Versicherung nachzukommen. Die CDU hatte gefordert, mit dem Denkmalschutz zu argumentieren, und die Fleischbrücke in Nürnberg angeführt, deren Geländer nach aktuellen Standards ebenfalls zu niedrig sei. Der Vergleich hinke, so Schmitz. Die Entegastbrücke sei höher, unter ihr befinde sich ein steiniges Bachbett, bei Hochwasser werde es im Falle eines Sturzes womöglich noch gefährlicher, und das Bauwerk sei auch nicht so bedeutsam wie sein Nürnberger Pendant. Wichtig sei bei einer solchen Brücke, dass die Brüstung eine Höhe von 1,30 Meter habe und nicht so einfach überstiegen werden könne.