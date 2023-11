Entertainerin: Hazel Brugger sieht sich nicht gern im TV

"Ich mag es gar nicht, mir Sachen anzuschauen, wo ich dabei bin, wenn ich mich sehe und höre", sagte Brugger der dpa in Berlin. "Ich finde aber, das Synchronsprechen ist eine super Art, um dort reinzukommen, weil man anders aussieht, aber ähnlich klingt wie sonst". Die Comedian ist im neuen Disney-Film "Wish" die deutsche Stimme von Dahlia, der besten Freundin der Hauptfigur Asha.

Es ist ihre erste Rolle als Synchronsprecherin. "Wish" kommt am 30. November in die deutschen Kinos. Für den animierten Musical-Film habe sie ihre Stimme ein bisschen angepasst. "Es hat echt Spaß gemacht", sagte Brugger, die man etwa aus der ZDF-Satiresendung "heute show" kennt.