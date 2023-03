«Entgleisung» Nach Putin-Vergleich: Kubicki entschuldigt sich bei Habeck

Dröge: "Das war grenzwertig"

Die Grünen-Fraktionsführung zeigte sich befremdet von Kubickis Aussagen. Dass dieser "eine gewissen Sonderrolle" in der FDP habe, sei bekannt, sagte die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge am Rande der Klausur der Bundestags-Grünen in Weimar. "Und dass er vielleicht eine Kommunikation finden sollte, die der Würde seines Amtes etwas gerechter wird, das wäre so meine Empfehlung an ihn." Sie wolle aber nicht die gesamte FDP für die Aussagen Kubickis in Haftung nehmen. "Das war grenzwertig. Aber das hat er ja jetzt auch erkannt und sich entschuldigt." Die Co-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann sagte: "Als ich's heute Morgen gelesen habe, habe ich gedacht: Jeder disqualifiziert sich so gut er kann."