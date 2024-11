Der frühere Schwergewichts-Dominator hatte am Freitag einstimmig nach Punkten gegen den Internetstar Jake Paul verloren. Manche Fans und Beobachter werteten es als peinlich für Tyson, der gegen den 31 Jahre jüngeren Gegner kaum eine Chance hatte. "Das ist einer dieser Momente, in denen man verliert, aber dennoch gewinnt", schrieb Tyson. Er sei dankbar für den Abend und bereue es nicht, noch einmal in den Ring gestiegen zu sein.

Es sei keine selbstverständliche Erfahrung, "dass meine Kinder mich auf Augenhöhe mit einem talentierten Kämpfer gesehen haben, der halb so alt ist wie ich, acht Runden lang in einem ausverkauften Dallas-Cowboy-Stadion", ergänzt Tyson und bedankte sich dafür.