Entscheidung im Kreistag: Jugendarbeit muss weniger Federn lassen – die Politik bekennt sich

Kreistag mildert ab

Landrätin Marion Dammann zeigte Verständnis für die Betroffenheit der jungen Menschen, die sich in der Jugendarbeit engagieren. Sie verwies darauf, dass gerade in allen Bereichen gespart werden müsse. Die Landrätin deutete aber vorab schon an, dass es für das Kreisjugendreferat am Ende nicht ganz so schlimm kommen werde, wie zunächst angekündigt.