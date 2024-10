Entsetzen bei Umweltschützern Antarktis-Konferenz erneut gescheitert: keine Schutzgebiete

In der Region leben viele Pinguine, Robben und Wale, die zunehmend etwa durch den Klimawandel und Überfischung bedroht sind. Auch Deutschland fordert schon lange die Einrichtung solcher MPAs, die als eine der besten Methoden zum Schutz mariner Ökosysteme und zur Sicherung der biologischen Vielfalt gelten. So können sich Fischbestände in Schutzzonen etwa innerhalb kurzer Zeit erholen, wenn sie nicht befischt werden.

Widerstand von zwei Ländern

Wie bereits seit Jahren sei ein Durchbruch vor allem am Widerstand von China und Russland gescheitert, sagen Beobachter. Das Problem: Um Fortschritte zu erzielen, braucht es die Zustimmung aller 27 für den Schutz der antarktischen Meeresfauna und -flora zuständigen Regierungen. "Es bleibt keine Zeit mehr für eine Blockade aus geopolitischen Interessen", warnte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne).