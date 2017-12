Enttäuschung für Ufo-Jünger SpaceX-Raketenstart löst Ufo-Alarm in Los Angeles aus

15:11 Mehrere Verletzte bei Brand im Londoner Zoo - Erdferkel tot

London - Bei einem Brand im Londoner Zoo haben acht Mitarbeiter Verletzungen erlitten. Sie wurden am Samstag an Ort und Stelle meist wegen leichter Rauchvergiftungen behandelt. Einer von ihnen musste Rettungskräften zufolge ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen. Zoo-Mitarbeitern gelang es schnell, die Tiere in Sicherheit zu bringen. Ein Erdferkel namens Misha kam ums Leben, einige Erdmännchen wurden vermisst. Die Brandursache ist noch unklar. Der Zoo bleibt für unbestimmte Zeit geschlossen.

15:09 Bericht: Russlant hat Datenkabel im Nordatlantik im Visier

Washington - Die Nato ist nach einem Medienbericht alarmiert über zunehmende Aktivitäten russischer U-Boote in der Nähe wichtiger Datenkabel im Nordatlantik. Die Operationen hätten ein Ausmaß erreicht, wie es der Westen seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr erlebt habe, schilderte die "Washington Post" unter Berufung auf hochrangige Militärvertreter in Brüssel. Demnach stellen die Kabel den Internetverkehr und andere Kommunikationsverbindungen nach Europa und Nordamerika sicher. Über diese Kanäle würden auch täglich Handelsgeschäfte im Umfang von Billionen Dollar abgewickelt.

Samstag, 23. Dezember - 9.00 Uhr

- Terrorverfahren bei Bundesanwaltschaft fast verfünffacht - Verletzte bei Zugunglücken in Österreich und Spanien - Päckchen lösen Teilräumung des Bonner Weihnachtsmarkts aus ---------------------------------------------------------------------

Terrorverfahren bei Bundesanwaltschaft fast verfünffacht

Karlsruhe - Die Zahl der Terrorverfahren beim Generalbundesanwalt hat 2017 enorm zugenommen. In diesem Jahr seien rund 1200 Verfahren wegen Terrorismusverdachts neu eingeleitet worden, davon etwa 1000 mit islamistischem Hintergrund, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Damit hat sich die Zahl gegenüber dem Vorjahr fast verfünffacht: 2016 waren es rund 250 Fälle gewesen, davon etwa 200 aus dem Islamismus-Bereich.

Gericht macht bei Familiennachzug Kindeswohl geltend

Berlin - Ein richtungsweisendes Urteil zum Familiennachzug von Flüchtlingen ist nach Informationen der ARD rechtskräftig geworden. Demnach fordert das Berliner Verwaltungsgericht das Auswärtige Amt auf, einem inzwischen 16-jährigen syrischen Flüchtling mit einer schweren Traumatisierung den Nachzug seiner Eltern und Geschwister zu ermöglichen. Dem Jugendlichen war aber nur der subsidiäre, also eingeschränkte Schutz zuerkannt worden. Für diese Gruppe von Flüchtlingen ist der Familiennachzug bis März 2018 ausgesetzt. Als Begründung nannten die Richter demnach das Kindeswohl.

Ex-Soldat soll Terroranschlag in San Francisco geplant haben

Los Angeles - Die US-Sicherheitsbehörde FBI hat in Kalifornien einen ehemaligen Marinesoldaten festgenommen, der für den ersten Weihnachtsfeiertag einen Terroranschlag in San Francisco geplant haben soll. Das FBI wirft dem Verdächtigen den Versuch vor, eine ausländische Terrororganisation zu unterstützen. Demnach soll der 26-Jährige Sympathien für die Terrormiliz IS geäußert haben. Als Anschlagsziel habe er den beliebten Pier 39 mit zahlreichen Touristenattraktionen im Nordosten der Stadt gewählt. Er habe Sprengkörper und Sturmgewehre einsetzen wollen.

Verletzte bei Zugunglücken in Österreich und Spanien

Wien - Bei Zugunglücken in Österreich und Spanien sind Dutzende Menschen verletzt worden. Zwölf Menschen zogen sich bei einem Zusammenstoß zweier Personenzüge in der Nähe von Wien leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Die Züge waren in gleicher Richtung unterwegs gewesen und im Bahnhofsbereich von Kritzendorf seitlich aneinandergeraten. Dabei stürzten zwei Waggons um. In Alcalá de Henares nahe Madrid wurden ebenfalls bei einem Zugunglück zwei Menschen schwer verletzt. Eine doppelstöckige S-Bahn konnte nicht rechtzeitig bremsen und krachte gegen einen Prellbock.

Päckchen lösen Teilräumung des Bonner Weihnachtsmarkts aus

Bonn - Der Weihnachtsmarkt in Bonn ist am Abend teilweise geräumt worden - wegen mehrerer verdächtiger Päckchen. Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem sie einen Mann mehrere dicke Umschläge in einen Briefkasten hatten werfen sehen, während er sein Gesicht unter einem Kapuzenpullover verbarg und Einweghandschuhe trug. Am Ende stellten sich die Umschläge als Drogenlieferung heraus.