Angesichts der Bestrebungen der „Bürgerinitiative für eine attraktive verkehrsfreie Innenstadt“ haben Mitglieder der CDU-Fraktion die Einzelhandelsperspektive abgefragt. Angesicht der fehlenden Akzeptanz in der Bevölkerung sei die CDU bereit, noch einmal über das Thema Möblierung und die Parkplätze in der Innenstadt zu sprechen, heißt es in einer Mitteilung der CDU. Neben dem Verkehr waren die Einzelhandelskonzeption, der Leerstand und ein möglicher City-Manager oder Wirtschaftsförderer Themen.