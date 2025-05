Entwicklung: Weichenstellung für Rümmingens Zukunft

Ein weiteres zentrales Anliegen der Klausur war es, die Lebensqualität in Rümmingen weiter zu erhöhen. Die Gemeinde will ein Umfeld schaffen, in dem sich Menschen wohlfühlen und gerne ihre Freizeit verbringen – sei es durch Begegnungsstätten, kulturelle Angebote, attraktiven Einzelhandel oder in der medizinischen Versorgung. Auch wenn nicht alles in Rümmingen möglich sein wird, will der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung alle realistischen Chancen prüfen und nutzen, um die Lebensqualität zu steigern.