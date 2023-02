Entwicklung zur Industriegemeinde Maulburg entscheidend vorangebracht

Augenmaß und Visionen

Schwald Junior war wie der Vater ein Mann mit Augenmaß, aber auch mit Visionen und dem Gespür dafür, wie diese umsetzbar sind. So gelten die 28 Jahre im Dienst der Gemeinde Maulburg als die erfolgreichsten in der Geschichte des Dorfes. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang nicht nur die Industrieansiedlungen, die dazu führten, dass Maulburg eine bestens situierte Kommune war und ist.