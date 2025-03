Equal Pay Day: Ifo: In der Ehe schrumpfen Einkommen von Frauen deutlich

Ein Grund für die Verringerung der Arbeitszeit sind der Studie zufolge Fehlanreize im Steuersystem. "Ein Viertel der Einkommensverringerung bei Ehefrauen ist auf das Ehegattensplitting zurückzuführen", sagt Herold. Ein weiterer Aspekt sind Geschlechterrollen. "Bei Frauen, die vor der Wiedervereinigung in Ostdeutschland aufgewachsen sind, sehen wir weniger negative Effekte als bei Frauen aus Westdeutschland", sagt Herold.

Der Rückgang des Einkommens von Frauen nach der Heirat ist dabei kein rein deutsches Phänomen. Genaue Einkommensdaten für internationale Vergleiche seien schwierig zu bekommen, sagt Herold, "aber wenn man sich ansieht, wie viele Frauen in den Jahren nach der Hochzeit komplett aufhören, zu arbeiten, liegt Deutschland ungefähr im europäischen Mittelfeld. In den Niederlanden oder Irland sind die Quoten sehr viel höher, ebenso in der Schweiz oder Griechenland."