Er schrieb Welthits wie «True» Gary Kemp solo: Zwischen Spandau Ballet und Pink Floyd

Er spielt auf dem neuen Album mit verschiedenen Genres - da gibt es Northern Soul ("This Destination"), klassischen Rock ("Johnny's Coming Home") oder auch mal eine sanfte, aufmunternde Ballade ("Put Your Head Up"). "Work", mit dem der Musiker, der in einfachen Verhältnissen aufwuchs, an seine hart arbeitenden Eltern erinnert, oder "I Know Where I Am Going" sind fast cineastisch - oder wie ein Stück aus einem Musical. Alles zusammen ergibt eine kurzweilige und sehr hörenswerte Mischung mit viel Atmosphäre.

Zwei Spandau-Ballet-Klassiker und eine Hoffnung

Dass Kemp eine gute Stimme hat, ist seit den 80er Jahren bekannt. Schließlich sang der Gitarrist - und Pianist - bei Spandau Ballet immer im Hintergrund und bei "True" das berühmte "Ha haha ha haaaa" im Refrain. Die Songs "True" und "Through The Barricades" gibt es auf "This Destination" in neuen akustischen Versionen als Bonustracks - natürlich mit seiner Stimme. "Ich wollte, dass die Leute hören, wie es klang, als ich 1983 oder 1985 oder so in meinem Schlafzimmer saß und diese Songs geschrieben habe."

Die Tür für eine erneute Reunion von Spandau Ballet ist laut Kemp übrigens nicht zu. "Nein. Die habe ich nie zugeschlagen", betont der Musiker und Bruder von Spandau-Ballet-Bassist Martin Kemp. "Ich würde das gerne machen, weil ich diese Musik wieder vor einem Publikum spielen möchte, das mit ihr aufgewachsen ist."