Erdbeben in Südostasien Verzweifelte Lage in Myanmar - Junta plant Neujahrsfest

Nach offiziellen Angaben der regierenden Militärjunta liegt die Zahl der Toten des Bebens der Stärke 7,7 bei mindestens 2.700. Es wird erwartet, dass die Zahl noch steigt, da es für mindestens 440 Vermisste mittlerweile kaum noch Hoffnung gibt. Die Lage in dem Bürgerkriegsland ist verzweifelt. Die Erdstöße hatten am Freitag vor allem die zweitgrößte Stadt Mandalay, die Region Sagaing und die Hauptstadt Naypyidaw erschüttert. Sie waren aber auch in der thailändischen Hauptstadt Bangkok deutlich zu spüren.

Hoffnung in Bangkok schwindet

An einem eingestürzten 30-stöckigen Rohbau in der Millionenmetropole schwindet die Hoffnung, noch überlebende Arbeiter zu finden. Einem Bericht des Thai Senders Channel 8 zufolge wurde an der Unglücksstelle eine weitere Leiche geborgen. Die Zahl der Toten liege damit jetzt bei 15, acht Männern und sieben Frauen, hieß es. Mehr als 70 Verschüttete werden noch vermisst.