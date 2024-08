Erdbeben: Sorge vor Mega-Beben in Japan nach starker Erschütterung

Die Behörde gab jedoch eine Warnung heraus, wonach die Risiken eines Mega-Bebens im sogenannten Nankai-Graben nun höher als üblich seien. Dabei handelt es sich um einen Tiefseegraben, der sich vor der Küste des fernöstlichen Inselreiches über etwa 900 Kilometer von der Präfektur Shizuoka auf der Hauptinsel Honshu - wo auch die Hauptstadt Tokio liegt - bis nach Kyushu erstreckt.

Immer wieder hat die Erde in dieser Region gebebt, zuletzt 1946. Heute würde ein Mega-Beben im Nankai-Graben und ein nachfolgender Tsunami einen verheerenden Schaden in dem Inselreich anrichten. Im Januar hatte der Erdbebenforschungsausschuss der Regierung eine 70- bis 80-prozentige Wahrscheinlichkeit prognostiziert, dass sich in der Nähe des Nankai-Grabens in den nächsten 30 Jahren ein Beben der Stärke 8,0 bis 9,0 ereignen wird. Im schlimmsten Fall wären auch Tokio und andere Millionen-Großstädte betroffen.