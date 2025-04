Erdbeben Welthungerhilfe zu Myanmar: "Sandalenretter machen Arbeit"

Drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,7 mit Epizentrum in Myanmar lägen noch viele Leichen unter den Trümmern. "Es ist Sommer bei uns, die Temperaturen liegen bei knapp 42 Grad. Krankheiten und Seuchen werden sich langsam ausbreiten, das ist ein großes Sicherheitsrisiko für die Menschen und Helfer." Weil die professionellen Rettungstrupps zum Teil bisher nicht angekommen seien oder keinen Zugang hätten, machten vor allem "Sandalenretter die Arbeit". "In Myanmar tragen die Menschen normalerweise Flipflops. Es sind die einfachen Menschen, die mit Schaufeln graben und am meisten tun."

Zuflucht auf Fußballfeldern

Die Menschen hätten etwa in Klöstern Zuflucht gesucht. "Das hat Tradition in Myanmar: Im Kloster werden Menschen und Tiere in Not grundsätzlich aufgenommen. Deshalb sind Klöster für viele die erste Anlaufstelle." Zum Teil würden sich Menschen auch auf Fußball- und andere Felder begeben: "Sie wollen weg von Gebäuden sein, die einstürzen könnten." Dort gebe es zwar schon einige Zeltstädte, etwa vom Roten Kreuz. "Aber viele Menschen legen sich schlicht ohne ein Dach über dem Kopf auf Matten, um sich herum die Gegenstände, die sie retten konnten", sagte Braun.