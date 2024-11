Erderwärmung: Urteil im Klimaschutzprozess gegen Shell erwartet

Der britische Energiekonzern ist der Ansicht, dass es im Pariser Klimaabkommen keine Verpflichtung für Unternehmen gibt, Schadstoffe zu reduzieren. Nicht Gerichte, sondern Regierungen müssten das anordnen. Außerdem könne man ein Unternehmen rechtlich nicht für den CO2-Ausstoß seiner Kunden verantwortlich machen. Verbraucher entschieden schließlich selbst, welche Energie sie nutzten und wie viel.

Shell hält auch die Vorstellung für naiv, dass eine Verurteilung von Shell dem Klima helfen werde. Wenn Shell nicht mehr Öl oder Gas liefere, dann würde ein anderes Energieunternehmen in die Lücke springen, oder Autofahrer an anderen Tankstellen tanken.

Welche Folgen befürchtet Shell bei einer Verurteilung?

Für Shell könnte das wirtschaftliche Konsequenzen haben, wenn es weniger Öl und Gas produzieren oder Tankstellen schließen müsste. Shell warnt vor negativen Folgen auch für andere Unternehmen. Zum Beispiel sei die Fluggesellschaft KLM abhängig vom Kerosin. Flugzeuge müssten am Boden bleiben, sagt Shell.

Was für Folgen erhoffen sich die Umweltschützer?

Die Kläger erwarten einen positiven Effekt auf andere Verfahren. Weltweit gibt es nämlich bereits ähnliche Klagen von Umweltschützern. In den Niederlanden strengte etwa Milieudefensie ein Verfahren gegen die Großbank ING an. Und die Organisation hofft auch, dass ein Urteil konkreter macht, welche Anforderungen an Unternehmen beim Klimaschutz gestellt werden können.

Wie geht es nach dem Urteil weiter?

Verliert Shell, wäre das ein großer Sieg für die Klimaschutzbewegung und ein Ansporn für Unternehmen, nun ernst zu machen mit der Energiewende. Gewinnt Shell, wäre das eine große Niederlage für die Klimaschützer und könnten Konzerne es als Bestätigung sehen, dass die Welt eben doch nicht ohne fossile Brennstoffe auskommt. Beide Seiten werden bei einer Niederlage für sie in die Revision gehen, zur höchsten Instanz in den Niederlanden. Dieses Verfahren ist ziemlich sicher noch nicht am Endpunkt angelangt.