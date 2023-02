Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mit der Ausschreibung für die Erdgaslieferungen für die Gemeinde in den Jahren 2024 bis 2025 beauftragt. Das Unternehmen des Gemeindetags Baden-Württemberg bietet dies allen baden-württembergischen Kommunen und deren Gesellschaften an.