Erdgas-Pipline „TENP“: 18 Meter, sechs Tonnen, tausendfach

Insgesamt 1750 dieser Rohre werden zwischen Hüsingen und Hügelheim miteinander verschweißt. Die meisten sind mittlerweile bereits verlegt, 180 warten noch auf ihre Einsenkung durch Spezialkräne. Jede einzelne Rohr hat eine Nummer, und auch der Ort, an dem es in 1,20 bis 1,30 Metern Tiefe mit den anderen Rohren verschweißt wird, ist vorab exakt festgelegt. Mittels Röntgen- oder Ultraschallprüfung werden die Schweißnähte der Rohre vorm Absenken darauf geprüft, ob sie fehlerfrei sind, und nach Verfüllung des Grabens mit dem Aushubmaterial wird Wasser durch die Rohe gepumpt, um zu Prüfen, ob sie dem Druck standhalten.

Die alten Rohre der TENP I werden verschrottet, ihre Materialien recycelt.

Umwelt-Bedenken

Bedenken gegen das Projekt kamen von Umweltgruppen: Sie sorgten sich um die Flora und Fauna – schließlich macht die Verlegung der Rohre massive Eingriffe in die Landschaft nötig. Baumanager Carsten Grosse betont jedoch, dass die Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen im südbadischen Raum „stets pragmatisch und lösungsorientiert“ verlaufe. Die Umweltverträglichkeit stehe neben der Versorgungssicherheit im besonderen Fokus der TENP, betont Grosse. Neben strengsten Sicherheitsvorschriften seien vielfältige Natur- und Artenschutzauflagen genauestens zu befolgen. Fachleute für Naturschutz, Forst- und Landwirtschaft seien vom ersten Moment an in die Planung der neuen Trasse eingebunden. Teilweise wurden in Handarbeit Steinhaufen als Habitate von Eidechsen und anderen Kleintieren an andere Orte verlegt. Der „Regelarbeitsstreifen“, mit dem die Trassenarbeiten durch die Landschaft ziehen, beträgt ist 34 Meter breit. Er werde aus Naturschutzgründen aber hie und da auch einmal reduziert. Um den Boden zu schonen, ist außerdem eine Baustraße über die komplette Strecke eingerichtet.