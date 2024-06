Fußball Aufstieg: Binzen am Ziel seiner Träume

Es ist vollbracht. Der TuS Binzen spielt in der nächsten Saison in der Fußball-Landesliga, Staffel II. Am Sonntag gewinnen die Kandertäler das Rückspiel der Relegation gegen den FC Emmendingen mit 2:0. Die Gäste scheiterten zum dritten Mal in Folge.