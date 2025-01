Karl-Hans König ausgezeichnet

Für den Sensei und Leiter des Budocenter, Karl-Hans König stand eine besondere Ehrung an. Er wurde für seine Verdienste um das Ikkaido – Inklusion für Menschen mit Einschränkungen in den Kampfkünsten, von der World Ikkaido Federation als erster und einziger Karateka in Deutschland mit dem 8. Dan im Ikkaido ausgezeichnet. An der Prüfung hervorzuheben war das hervorragende Abschneiden der Älteren Peter Schorer und Juanita Kurczynski mit über 73 Jahren.