Erfolgsautorin Donna Leon plaudert aus ihrem Leben

Die letzte Wahrheit wird man bei der Erfinderin des Commissario Brunetti aus Venedig wohl nie erfahren. Leon verrät in "Ein Leben in Geschichten", was es mit ihrem ironischen Humor und dem Umgang mit der Wahrheit so auf sich hat.

Sie beschreibt ihre Mutter als Frau mit ungewöhnlichem Humor und einer Vorliebe für das Absurde: "Von ihr haben wir, fürchte ich, den großzügigen Umgang mit der Wahrheit geerbt." Leon plaudert über ihre Erlebnisse in den USA, in Saudi-Arabien, dem Iran, Italien und der Schweiz. Einige Geschichten sind schon einmal als Artikel erschienen, knapp ein Viertel ist neu. Das Buch kommt am 24. August raus, einen guten Monat vor ihrem 80. Geburtstag (28. September 2022).