Erfurter Landtag Minderheitsregierung in Thüringen in Sicht

Aus seiner Sicht sollte die CDU offen dafür sein, auf Landesebene notfalls auch eine Minderheitsregierung mit Beteiligung der Linken zu dulden. "Zum Markenkern der CDU hat es immer gehört, dass wir, egal wie schwierig die Situation war, uns immer in Verantwortung begeben haben", sagte Günther den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. "Die Antwort kann nicht sein, dass wir sturheil in die Opposition gehen." Seiner Partei drohe in Thüringen ein Vertrauensverlust, die Menschen wollten eine stabile Regierung. CDU-Landeschef Mike Mohring habe den richtigen Weg definiert. "Aber die Unterstützung von Bundesebene war überschaubar."

Heute wollen Linke, SPD und Grüne in Erfurt ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen, am Mittwoch will der Landtag einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Die drei Parteien sind bereits seit 2014 Regierungspartner, verloren bei der Landtagswahl Ende Oktober aber ihre Mehrheit. Sie wollen nun eine Minderheitsregierung unter dem bisherigen Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) bilden.