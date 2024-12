Erinnerungen: Kindheit im Altweiler Gasthaus

Unter dem Tisch geschlafen

Montags war das Gasthaus geschlossen. Dann sind die Ritters nach Tegernau ins Gasthaus „Rothenburg“ zum Essen gefahren. Es waren gute Freunde der Eltern und eine gute Adresse. „Wir haben tagsüber oft einen Ausflug gemacht mit einem Picknick und dann abends in der Gaststätte gegessen“, weiß Franke noch und merkt an, dass es immer lustig zugegangen sei und sie am Ende des Tages unter dem Tisch eingeschlafen seien.

Als sie sieben Jahre alt wurde, musste sie nicht mehr im Zimmer essen und dann einen Mittagsschlaf machen, sondern durfte von da an in die Gaststube. Und nun durfte sie auch das erste Mal mit in den Urlaub an den Mondsee in Österreich fahren und musste nicht bei den Kindermädchen Susi und Heide bleiben.