Erinnerungskultur: Erinnerung an Euthanasie-Opfer in Lörrach

199 Zwangssterilisationen

„Faltum konnte durch seine Forschungen allein für die Stadt Lörrach nachweisen, dass 199 Menschen aus der näheren Umgebung unfreiwillig unfruchtbar gemacht wurden“, schreibt die Stadt.

Die Arbeit lege offen, dass auch im Landkreis Lörrach das Vorgehen der Behörden äußerst planmäßig erfolgte und in mancherlei Hinsicht äußerst willkürlich gehandelt wurde. „Involviert in die Zwangssterilisationen waren im Wesentlichen das Erbgesundheitsgericht am Lörracher Amtsgericht als Entscheidungsinstanz sowie die beiden Krankenhäuser in Lörrach und Schopfheim als ausführende Instanzen. Am Amtsgericht wurden durch das damals eingesetzte Erbgesundheitsgericht 373 Menschen zur Zwangssterilisierung verurteilt“, so der Text der Mitteilung. Für die Erinnerungskultur der Stadt Lörrach ergebe sich aus diesen Forschungsergebnissen die Frage, wie an die vielen Opfer der Zwangssterilisierungen erinnert werden kann, „ohne dabei die Opfer und deren Nachfahren zu kompromittieren und ohne dabei einzelne Täter zu sehr in den Fokus zu rücken“.