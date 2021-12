Ermittlungen Brand in Japan: Polizei verdächtigt Psychiatrie-Patienten

Es war das schlimmste Feuer in Japan seit einem Brandanschlag 2019 auf ein berühmtes Anime-Filmstudio in der alten Kaiserstadt Kyoto mit 36 Toten. Am Samstag inspizierten Polizeibeamte und Feuerwehrleute die Unglücksstätte in einem achtgeschossigen Gebäude an einer belebten Straße in Osaka. Das Feuer war den Berichten zufolge in der Klinik für psychiatrische Behandlungen auf dem vierten Stockwerk ausgebrochen und wütete auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts von versuchtem Mord und Brandstiftung. Der Verdächtigte soll nach Aussagen von Augenzeugen in der Klinik eine Flüssigkeit aus einer Tüte vergossen und dann angezündet haben.