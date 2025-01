Ermittlungen: FBI: Attentäter besuchte New Orleans vor dem Anschlag

14 Menschen kamen ums Leben, als der Angreifer in den frühen Morgenstunden an Neujahr mit einem Pick-up-Truck in eine Menge raste. Der Täter starb bei einem Schusswechsel mit Polizisten. Am Montag wird der amtierende US-Präsident Joe Biden in New Orleans erwartet, wo er unter anderem mit Angehörigen sprechen will.