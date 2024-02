Ermittlungen: Wegen Staatsstreichs: Brasiliens Ex-Präsident vorgeladen

"Putsch-Dynamik von der Spitze der Regierung"

Zu den Beweisen, auf die sich die Ermittlungen stützen, gehört die Aufzeichnung eines Treffens im Juli 2022 mit Bolsonaro, Ministern und Militärs. Der Austausch der Gespräche "zeigt deutlich die Anordnung der Putsch-Dynamik von der Spitze der Regierung", hatte Richter Moraes laut "CNN Brasil" gesagt.

Bolsonaro hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und seine Anhänger zu einer großen Demonstration an diesem Sonntag in der Stadt São Paulo aufgerufen, um sich zu "verteidigen". Es solle sich um eine "friedliche Veranstaltung" handeln - "zur Verteidigung unseres Rechtsstaates".

Der rechte Bolsonaro war in der Stichwahl um das Präsidentenamt im Oktober 2022 dem Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva unterlegen. Am 8. Januar 2023 hatten Anhänger des Ex-Militärs, die den Wahlsieg Lulas nicht anerkennen wollten, Kongress, Regierungssitz und Obersten Gerichtshof in Brasília gestürmt und erhebliche Schäden verursacht.