Raab hatte den Diebstahl Ende September in seiner Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" (RTL+) öffentlich gemacht. Er berichtete darin, dass bei einem seiner Drehs eine versteckte Kamera vor einem Blumenladen gestohlen worden sei. Tatort sei die Kölner Innenstadt gewesen.

Dem Täter stellte Raab zugleich ein Ultimatum. "In zwei Tagen ist das Ding wieder hier!", forderte er. Dann sei man auch bereit, "Schwamm drüber" zu sagen. Der Moderator deutete zudem an, dass man mit einer anderen Kamera belastendes Material aufgenommen habe. In einer späteren Sendung wurde der Fall nicht mehr thematisiert. Ein RTL-Sprecher sagte auf Anfrage: "Raab Entertainment möchte sich zu dem Sachverhalt nicht äußern."