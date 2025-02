Ernährung Essen gehen immer teurer: Deutschland isst Stulle

Laut der neuen Umfrage sagen um die 37 Prozent der 18- bis 44-Jährigen in Deutschland: "Ich bin eher der Avocadobrot-Typ als der Wurstbrot-Typ." Bei den über 55-Jährigen sind es lediglich 17 Prozent. Die Studie wurde im Auftrag von "Simply V" erstellt, einem Hersteller pflanzlicher Käse-Alternativen.

Die Marke des Nahrungsmittelproduzenten Hochland gibt zu, dass die Akzeptanz veganen Käses noch ausbaufähig sei. Dem Satz "Bei Käsebroten bevorzuge ich vegane Käse-Alternativen" stimmt zwar fast ein Drittel der 35- bis 44-Jährigen zu, bei Leuten über 55 aber nur jeder Zwanzigste.

In Deutschland ist man stolz darauf, dass es hier mehr als 300 Brotsorten gibt. Eine andere Weltsicht hat man im Nachbarland Frankreich. In der Baguette-Nation soll der legendäre Präsident Charles de Gaulle einst gesagt haben: "Wie wollen Sie ein Land regieren, in dem es 258 Käsesorten gibt?" In einigen Versionen dieses angeblichen Zitats reicht die Zahl der Sorten sogar bis 600.