Erneuerbare Energie: Hofgut Leo wehrt sich gegen den Zeller Windpark

Wie kam es dazu?

Nachdem am 14. März das Landratsamt informiert hatte, dass der Windpark auf dem Zeller Blauen wahrscheinlich genehmigungsfähig sei, habe das Hofgut am 18. März einen Widerspruch gegen die geplanten Windkraftanlagen beim Landratsamt eingereicht. Dazu habe es bisher keine Reaktion erhalten, wie Hann auf Nachfrage unserer Zeitung sagt. Auch seien die Betreiber des Hofguts verwundert, wie es ganz ohne Einbezug der breiten Öffentlichkeit zu dieser Entscheidung des Landratsamts kommen konnte. „Nun wollen wir zum Dialog einladen, weil ich mitbekommen habe, dass keiner miteinander redet“, sagt Hann im Gespräch mit unserer Zeitung. Er sei bereits am 7. März 2024 auf Tobias Tusch von der EWS zugegangen und habe ihm einen Austausch angeboten und auch, einen runden Tisch zu organisieren. Eine Rückmeldung darauf habe er nicht bekommen, sagt Hann.

Auch Einreicher von Widersprüchen sollen gehört werden

Bei der Veranstaltung in der kommenden Woche sollen auch alle anderen Einreicher von Widersprüchen ihre Argumente vorbringen können. Auch alle Unternehmen, welche am Windpark-Projekt beteiligt sind, seien eingeladen. Das Hofgut Leo setze sich laut Hann zwar für erneuerbare Energien ein, aber „in gesundem Maß.“ Sie müssten regional eingebunden, sozial gerecht und ökologisch sinnvoll gestaltet sein. In seiner Stellungnahme vom 18. März schreibt das Hofgut: „Der geplante Windpark am Zeller Blauen bedroht unser Modellprojekt unmittelbar und er bedroht die wirtschaftliche und kulturelle Zukunft der gesamten Region.“