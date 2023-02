Energiewende Habeck will staatliche Hilfen für Solar- und Windindustrie

In einem Bericht der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur heißt es, die Bundesregierung sollte sicherstellen, dass die Betriebskosten an europäischen Standorten strukturell mit denen in anderen Regionen der Welt vergleichbar seien, um sie im internationalen Wettbewerb nicht zu benachteiligen. Die beim Inflation Reduction Act in den USA eingeführten Steuergutschriften hätten nicht nur in der Photovoltaik-Industrie, sondern auch in anderen Branchen zu deutlich geringeren Betriebskosten geführt und Investitionen in die Fertigung befördert.

Ausbau der erneuerbaren Energien

Die Bundesregierung will die erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne in den kommenden Jahren stark ausbauen, um Klimaziele zu erreichen und unabhängiger von fossilen Energien zu werden. Die Produktion von Solaranlagen aber hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend nach China verlagert, die deutsche Solarindustrie verlor ihre zwischenzeitlich große Bedeutung. Zur Windkraftindustrie hieß es in dem Bericht der Deutschen Energie-Agentur, vereinzelt seien in den letzten Jahren Werke in Deutschland geschlossen worden, so dass bestimmte Komponenten wie Rotorblätter nun aus dem Ausland importiert werden müssten.

Habeck machte zu Bürgschafts- und Garantieprogrammen deutlich, damit sichere der Bund Auslandsinvestitionen ab. Er sagte, man wäre naiv, dies nur im Ausland zu ermöglichen, aber nicht im Inland. Es gehe um eine zeitlich befristete Maßnahme.

Der Minister hatte bereits nach einem Treffen mit der Branche im November gesagt, bisher laufe die Produktion von Anlagen erst hoch, wenn der Auftrag da sei - der Auftrag werde aber erst vergeben, wenn die Genehmigung vorliege. Die Genehmigungsverfahren sind jedoch immer noch lang in Deutschland. Mit Garantien könne der Hochlauf der Industrie entsprechend schneller erfolgen. Die EU-Kommission müsse das aber beihilferechtlich genehmigen. Das Ministerium will laut Papier zudem bis zum Sommer einen Vorschlag für einen "Transformationsfonds" erarbeiten.