Kultur in Europa Marx, Munch und viele Macher: Chemnitz ist Kulturhauptstadt

Chemnitz - West-Berlin, Weimar, Essen und nun Chemnitz: Zum vierten Mal stellt Deutschland eine europäische Kulturhauptstadt. Das frühere Karl-Marx-Stadt lädt unter dem Titel "C the Unseen" ein, bislang Ungesehenes zu entdecken und will die Macher-Mentalität seiner Einwohner unter Beweis stellen. Der Bundespräsident wirbt für Chemnitz, aber auch Rechtsextreme versuchen, die Bühne am Eröffnungstag zu nutzen. Wie viel Kultur steckt in Chemnitz?