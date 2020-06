Erste Gespräche Grenzstreit zwischen China und Indien aufgeflammt

Während es häufiger Treffen gibt, unterstreicht die Tatsache, dass es diesmal auf Generalleutnants-Ebene stattfand, die Ernsthaftigkeit des jüngsten Konflikts. Indische Beobachter sprechen von einer neuen Qualität in den Vorstößen und der Stationierung chinesischer Truppen. Beide Seiten haben ihre Streitkräfte in dem Gebiet verstärkt.

Die Lage an der Grenze beschrieb Chinas Außenamtssprecher Geng Shuang am Vortag als "stabil und kontrollierbar". In einer Videokonferenz am Freitag waren sich führende Vertreter der Außenministerien beider Länder einig, friedlich und unter Respekt für die Besorgnisse der anderen Seite mit ihren Differenzen umzugehen, um diese nicht in Streitigkeiten münden zu lassen, wie Indiens Außenamt mitteilte.

Hintergrund der jüngsten Spannungen könnte die Entscheidung Indiens vom vergangnen Jahr sein, das vor allem von Buddhisten bewohnte Ladakh von dem übrigen, mehrheitlich muslimischen Jammu und Kaschmir abzutrennen und zu einem eigenen Bundesgebiet zu erklären, um seine Kontrolle zu verstärken. China hat dagegen scharf protestiert und von einer "Untergrabung" seiner territorialen Integrität gesprochen.

Mit Misstrauen beobachtet Peking ferner, wie sein Rivale Indien stärker an die Seite der USA rückt, während Trump seine antichinesische Politik verschärft. Auch wird Anstoß an dem laufenden Bau von Straßen und Brücken in dem umstrittenen Grenzgebiet auf indischer Seite genommen. Umgekehrt hat aber auch China seine Bautätigkeiten ausgeweitet, was Indien wiederum kritisiert.