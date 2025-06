Im Außenbereich

Der Defibrillator wurde bewusst im Außenbereich des Vereinsheims des FC Schönau angebracht und ist damit rund um die Uhr für alle Menschen in Schönau zugänglich – nicht nur für die Mitglieder des FC Schönau und des TuS Schönau, sondern auch für Schüler sowie Lehrkräfte der Schönauer Schulen, die den Sportplatz regelmäßig nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Als einziges öffentlich zugängliches Gerät in Schönau, das im Freien installiert ist, sei es im Notfall schnell erreichbar und kann im Ernstfall für die gesamte Bevölkerung lebensrettend sein.

Mit Heizplatte

Damit das Gerät auch bei Minusgraden jederzeit einsatzbereit bleibt, hat der FC Schönau eine spezielle Heizplatte angeschafft. Diese wurde direkt hinter dem Defibrillator im Aufbewahrungsschrank installiert. Die Stadt Schönau hat sich zudem bereit erklärt, die regelmäßig anfallenden Kosten für Inspektionen und Wartungen des Geräts zu übernehmen.