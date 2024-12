Bester Deutscher: Für Nawrath ein schwacher Trost

Dass Nawrath der beste DSV-Athlet war, tröstete den Bayern nicht. "Da jetzt bester Deutscher zu sein, das ist nicht das Highlight", sagte er. "Ich denke, wir wollten uns schon in die vorderen Platzierungen einsortieren. Wir haben alle mehr drauf."

Zumal die Vorsaison dank Roman Rees, der in Kontiolahti wegen einer Erkrankung in der Vorbereitung fehlt, und Strelow mit einem Doppelsieg begonnen hatte. "Die Ansprüche sind höher - ganz klar. Gerade mit unserem Start im letzten Jahr", sagte Nawrath.

Für etwas Optimismus dürfte vor dem Sprintrennen über 10 Kilometer am Freitag die Performance in der Loipe sorgen. "Man muss einfach ein bisschen mehr riskieren, wenn man ins Hintertreffen beim Schießen gerät. Demnach war es beim Laufen ein ganz gutes Feeling", sagte Nawrath. Das dürfte auch für seine Teamkollegen gelten, denn in diesem Ranking schafften es immerhin vier Deutsche unter die besten 22.