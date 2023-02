Erstmals seit 2017 Weltcup-Podium für Staffel der Langläuferinnen

Handball Spiel der HSG-Frauen abgesagt

Weil am Rhein/Lörrach (mhu). Das für heute angesetzte Spiel der Frauen der HSG Dreiland gegen die HSG Konstanz ist endgültig abgesagt. Die Gäste vom Bodensee haben keine spielfähige Mannschaft zusammen bekommen. Da die Absage aus Sicht des Verbandes zu kurzfristig kam, wird die Partie mit 2:0 Punkten für die HSG Dreiland gewertet. „Wir hätten die Punkte selbstverstänndlich lieber in der Halle geholt. Ein Spiel, für das wir Woche für Woche trainieren, wäre schöner gewesen“, so Dreiland-Trainer Christian Weber.