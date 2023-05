Hintergrund der Entscheidung ist, dass die Abendrealschulstandorte der Erzdiözese Freiburg nach Lörrach verlagert wurden. Zuvor gab es weitere Standorte in Rheinfelden und Zell. Doch Lörrach sei für die Bewohner an der Hochrheinschiene mit dem Zug und Umstieg in Basel schwer erreichbar. Nun wolle die VHS diese Lücke in der Versorgung schließen, zumal das Einzugsgebiet bis Waldshut und Lauchringen reicht, sagt VHS-Leiterin Veronika Plank.