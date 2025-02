Die Personalprobleme und eine damit verbundene Gruppenschließung in der Kita Alte Schule Haagen beschäftigen Stadtverwaltung, Kita-Mitarbeiter, Eltern und auch die Politik. Im Hauptausschuss werden die Fraktionen darüber informiert, dass Licht am Ende des Tunnels erstrahlt. Heißt: Drei Bewerbungen von pädagogischen Fachkräften sind terminiert, wenn auch in zwei Fällen frühestmöglicher Startzeitpunkt der 1. September wäre, wie Fachbereichsleiterin Ilona Oswald in ihrem Sachstandsbericht darlegt.