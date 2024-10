ESC 2025: Hoffnung für Deutschland: Raab beim ESC wieder an Bord

Raab gilt als sehr erfolgreicher ESC-Manager. Mit seinem Namen ist vor allem der Sieg von Lena Meyer-Landrut ("Satellite") in Oslo im Jahr 2010 verbunden. Damit holte sie den Wettbewerb nach Deutschland.

Schützlinge beim ESC erfolgreich

Der ESC 2011 in Düsseldorf war vorerst der letzte, an dem der Moderator und Produzent führend mitwirkte. Lena trat dabei erneut an und errang den zehnten Platz. "Das Eurovision-Song-Contest-Finale 2011 in Deutschland war der absolute Höhepunkt meiner ESC-Karriere", sagte Raab danach dem Branchendienst "kress report". 2012 saß er noch einmal beim deutschen Vorentscheid in der Jury.