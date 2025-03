ESC-Festival Weil am Rhein: ESC-Ikone kommt nach Weil

Mit „Ein bisschen Frieden“ verzauberte die damals 17-jährige Gymnasiastin im englischen Harrogate das Publikum und die Jurys.

„Exklusives“ Konzert mit nur 350 Tickets

Dies sei ihr in Erinnerung sagte Oberbürgermeisterin Diana Stöcker bei der Vorstellung des Programms am Donnerstagmorgen im Rathaus. „Da war ich zwölf Jahre alt.“ Für die, in Worten Spörrers „exklusive“ Veranstaltung im Großen Saal im Haus der Volksbildung sind nur 350 Tickets erhältlich.