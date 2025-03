ESC-Festival Weil am Rhein: „Wir wollen Zwischentöne bieten“

Donnerstag, 15. Mai: „Growing up is getting old? – Wie sich der Eurovision Song Contest immer wieder neu erfindet“ heißt ein Vortrag des Journalisten Irving Wolther, zu dem ab 18 Uhr, ebenfalls bei freiem Eintritt, ins Kesselhaus eingeladen wird. Er geht der Frage auf den Grund, warum der ESC von 1956 bis heute nichts von seiner Faszination eingebüßt hat und beleuchtet, wie der ESC sich kontinuierlich neuester technischer Errungenschaften bedient, um sowohl bild- als auch bühnenästhetisch stets am Puls der Zeit zu sein. Am gleichen Abend findet um 20 Uhr im Haus der Volksbildung das Exklusiv-Konzert der Grand-Prix-Ikone Nicole mit Band statt.

Weil am Rhein kennenlernen

Freitag, 15. Mai: Eine Rundfahrt mit einem Reisebus durch die 3-Länder-Stadt Weil am Rhein unter der Leitung von Stadtführerin Monika Merstetter richtet sich speziell an Menschen, die wegen des ESC nach Weil am Rhein kommen. Sie startet um 14 Uhr am Rhein-Center. Um 19 Uhr gibt es ein Promenadenkonzert der Stadtmusik Weil am Rhein, bei dem der Aufführungsort noch nicht feststeht. Im Kesselhaus wird ab 20 Uhr das zweite Halbfinale des ESC öffentlich zu sehen sein.

Samstag, 16. Mai: Das Museum am Lindenplatz und das Landwirtschaftsmuseum (ab 16 Uhr) sowie die Städtische Galerie Stapflehus (ab 18 Uhr) öffnen ihre Türen mit einem speziellen Programm: Unter dem Motto „Musikalisch durchs Museum“ wird die elsässische Liedermacherin Solange Dell ab 16.30 Uhr zu hören sein.

Die Museen durchstreifen

Im Stapflehus führt Galerie-Leiter Patrick Luetzelschwab um 18 Uhr durch die Ausstellung „DARE to be different/Sigi von Koeding“.

Samstag, 17. Mai: Matthias Zeller vom SWR moderiert ab 14 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema: „Wie politisch ist der ESC?“ im Kesselhaus. Danach folgt am gleichen Ort das „Public Viewing“ des ESC-Finales, beides bei freiem Eintritt.