ESC-Halbfinale: Alles glitzert um die Wette in der Show

Schließlich betritt Hazel Brugger die Bühne und verrät, dass dies ihr erster öffentlicher Auftritt in einem Kleid ist. Ko-Moderatorin Sandra Studer, sie hat die Schweiz 1991 beim ESC vertreten, kommt hinzu. Die beiden scheinen ihren eigenen Contest auszutragen: Sie glitzern um die Wette. Was danach folgt wird live im Fernsehen übertragen. Im fliegenden Wechsel betreten die Vertreter der einzelnen Länder die Bühne, singen und tanzen um ihren Einzug ins Finale. Abgesehen von der künstlerischen Performance ist es eine eindrucksvolle Leistungsshow der Bühnentechnik, die hier dargeboten wird.

Gesamteindruck ist top

Die Akustik, so stellt sich heraus, ist im hinteren seitlichen Bereich auf halber Höhe nicht gerade optimal, der Gesamteindruck der Show dafür umso überwältigender. Kein Laserstrahl, kein Spezialeffekt und keine Kamerafahrt entgeht den Zuschauern auf den Rängen. Beeindruckend ist auch das wogende Meer aus zeitlich und farblich gleichgeschalteten Leuchtarmbändern, die jeder am Einlass erhalten hat. Am Applaus lässt sich erahnen, wer am Ende das Rennen machen wird. Der Auftritt der israelischen Sängerin Yuval Raphael, eine Überlebende des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023, wird schon im Vorfeld lautstark bejubelt. Nach vielen Protestaktionen in Basel gegen den Staat Israel gab es Befürchtungen, sie könnte ausgebuht werden. Stattdessen erhält sie lauten und herzlichen Beifall - und schafft am Ende den Einzug ins Finale.

Gleich im Anschluss folgt - außer Konkurrenz – der deutsche Beitrag. Deutschland zählt beim ESC zu den sogenannten „Big Five“, also jenen Ländern, die zusammen mit dem jeweiligen Austragungsland von vornherein als Finalisten gesetzt sind. Das Duo „Abor & Tynna“ mit dem Song „Baller“ schlägt sich gut, wird insbesondere von den vielen deutschen ESC-Fans im Saal bejubelt, einige springen auf und schwenken Flaggen. Besonders laut ist der Applaus beim letzten Song des Abends: Erika Vikmans kraftvoller Popschlager „Ich komme“ kommt an. Auch Finnland hat sich am Ende qualifiziert.