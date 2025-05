ESC in Basel: Gute Stimmung beim Basler Publikum

Österreichs Sieg im Eurovision Song Contest in Basel ist am frühen Sonntagmorgen in der Arena Plus mit frenetischem Jubel quittiert worden. Die null Punkte des Publikumsvotings für die Schweiz lösten indes baffes Erstaunen aus. Bei vielen Liedern wurde lauthals mitgesungen.

Eines der Höhepunkte des Abends war der vieltausendstimmige Karaoke-Act zu Abbas Evergreen „Waterloo“, der live in die St. Jakobshalle übertragen wurde. Rund 500 000 Besucher sind während der ESC-Woche an den diversen Veranstaltungsorten in der Stadt Baselgezählt worden. Dies vermeldete am Samstag die European Broadcasting Union mit Berufung auf die Host City Basel.