ESC in Weil am Rhein: ESC-Festival eröffnet mit „Offenem Kesselhaus“

Für die Städtische Musikschule Weil am Rhein tritt von 12 bis 12.45 Uhr tritt Alena Kourychev (Gesang, Ukulele) im Kulturcafé auf. Sie unterrichtet seit Oktober 2024 an der Städtischen Musikschule. Ihr Können stellt sie erneut von 13 bis13.45 Uhr in Atelier 5 unter Beweis. Von 14 bis16 Uhr zeigen der Musikschullehrer Pavel Kopilov und einige seiner Schülern im Schlagzeugraum eine Schlagzeug-Show, bei der das Publikum die gespielten Werke erraten kann. Im Zeitraum 14 bis 14.40 Uhr beweist das Trio Antonia Ortner in Atelier 5, welche Töne man dem Hackbrett entlocken kann. Von 15 bis 15.40 Uhr tritt ihr Trio erneut auf, dann im Theater des Kesselhaus. Im Anschluss spielt dort der Singer/Songwriter Chris Heron Alois ab 16 Uhr ein Konzert. Der 2016 für den Deutschen Rock & Pop Preis Nominierte verbindet eingängige Melodien mit tiefgründigen Texten. Auch er ist ein neues Gesicht im Kollegium der Städtischen Musikschule, für die er seit Herbst vergangenen Jahres tätig ist. Von 17 bis 17.45 Uhr bietet er im Theater des Kesselhaus ein Mitsingprogramm an – und damit einen perfekten Abschluss für diesen Tag, der ganz im Zeichen der Verbindung von Kunst und Musik steht.

Neben der Dauerausstellung im Museum Weiler Textilgeschichte kann die aktuelle Sonderausstellung „Kunst & Design. 100 Jahre Hans Theo Baumann. Textilarbeiten für Irisette & Schiesser“ besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Die VHS öffnet ihre Kreativwerkstatt im Kesselhaus von 11 bis 18 Uhr. Dort wird eine Ausstellung von Aquarellen aus dem Kurs von Markus Klein-Gunnewyk gezeigt.

Das komplette Programm des „ESC-Festival Weil am Rhein“ ist unter www.weiler-kultur.de/esc-festival abrufbar.