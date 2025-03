Lasser-Gugge-Explosion Innenstadt wird zum Guggemusik-Dschungel

Der Höhepunkt der Lörracher Straßenfasnacht ist angebrochen. Die Lasser-Gugge-Explosion am Samstag, der große Fasnachtsumzug am Sonntag – die Lerchenstadt ist fest in Narrenhand. Ein Streifzug führt von schlafenden Löwen bis hin zur augenzwinkernden Konkurrenz mit Weil am Rhein.